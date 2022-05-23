الكاظمي يؤكد أهمية توسيع نطاق عمل بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، أهمية توسع نطاق عمل بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم وفداً من البرلمان الأوروبي برئاسة رئيسة لجنة الأمن والدفاع ناتالي لويزو.

وشدد الكاظمي على إيلاء العراق أهمية كبيرة للعلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي، وسعيه الحثيث إلى تطوير سبل التعاون المشترك مع الاتحاد في مجال مكافحة الإرهاب، والحرب على داعش، وتطوير القدرات العسكرية للقوات العراقية في مجال التدريب والجهوزية، بحسب البيان.

وأشار إلى أهمية توسيع نطاق عمل بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية بالعراق في بناء القدرات المؤسساتية للأجهزة الأمنية العراقية، والتعاون في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، والبناء على التقدم الذي حققه العراق في هذه المجالات.

ومن جانبها، قالت لويزو إن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى العراق بوصفه شريكاً أساسياً ودولةً مهمةً في الشرق الأوسط وعاملاً مهماً من عوامل استقرار المنطقة، مؤكدة استعداد أوروبا للاستمرار بتقديم المساعدة للعراق في محاربة بقايا الخلايا الإرهابي.

وأعربت رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الأوروبي عن تطلع أوروبا إلى تعزيز الاستقرار في العراق ولا سيما بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهد لها ممثلون عن البرلمان الأوروبي بحسن وسلامة التنظيم.

وناقش الطرفان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وآثارها على أمن أوروبا ومستقبلها، وعلى سوق الطاقة وأسعار المواد الغذائية عالمياً.