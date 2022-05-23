أردوغان: دفعنا ثمنا من أجل الناتو وننتظر خطوات ملموسة تتعلق بأمننا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده دفعت ثمنا من أجل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولفت إلى أن سياسة توسيع الحلف لن تعود بالنفع على تركيا ولا الحلف "ما لم يتم مراعاة الحساسيات الأمنية".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن اردوغان القول :"تركيا دفعت ثمنا من أجل الناتو، وتريد أن ترى خطوات ملموسة تتعلق بأمنها القومي بدلا من التصريحات الدبلوماسية الفضفاضة".

وتقدمت فنلندا والسويد، رسميا بطلبين لعضوية الناتو الأربعاء الماضي، إلا أن تركيا تتحفظ على انضمامهما.

ويقول أردوغان إن الدولتين لا تبديان موقفا صريحا ضد ما وصفه بالتنظيمات الإرهابية، في إشارة إلى منظمة "حزب العمال الكردستاني" و"وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا، اللتين تحظرهما أنقرة.