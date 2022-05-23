انهيار أجزاء من مبنى مكون من 10 طوابق يهز طهران

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انهارت اليوم الاثنين، أجزاء من مبنى متروبول الكبير الواقع في شارع أميري بمدينة آبادان بجنوب إيران، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين.

ونقلت وكالة «إيرنا» عن سكان المنطقة قولهم إن أضرارًا طالت عددا من السيارات جراء الحادث.

ووثقت روايات شهود عيان أنّ شدة الحادث كانت كبيرة لدرجة أنها تسببت باهتزاز الأبنية المجاورة.

وتوجهت 5 سيارات إسعاف وحافلة إسعاف لمساعدة الضحايا، وسط تواجد رجال الإطفاء والدفاع المدني في مكان الحادث، بينما لم يعرف بعد المدى الكامل للحادث وأسبابه، كما لم تعلن السلطات عن أعداد الضحايا المحتملين.

وأكد محافظ آبادان عدم توفر إحصاءات دقيقة عن الضحايا في الوقت الحالي، وقال: «كان المبنى قيد الإنشاء وهناك احتمال سقوط ضحايا لوقوع الحادث في منطقة سكنية».