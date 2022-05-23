 تقرير: تأهب إسرائيلي تحسبا لرد إيراني على اغتيال قيادي بالحرس الثوري - بوابة الشروق
الإثنين 23 مايو 2022 3:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

تقرير: تأهب إسرائيلي تحسبا لرد إيراني على اغتيال قيادي بالحرس الثوري

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 3:11 م | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 3:11 م

أفادت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن إسرائيل تأخذ في الحسبان إمكانية رد إيران على اغتيال العقيد في الحرس الثوري حسين صياد خدائي يوم أمس.

وذكر التقرير أن "هناك حالة تأهب في ممثليات إسرائيل في أنحاء العالم".

وأفاد التقرير بأن خدائي كان المسؤول عن محاولات اعتداء كثيرة استهدفت مواطنين إسرائيليين في كينيا وكولومبيا وقبرص وتركيا.

وتعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صباح اليوم بالثأر لدم القيادي بالحرس الثوري، وقال :"لا شك أن الاستكبار العالمي متورط في هذه الجريمة".

واستقل عنصران دراجة نارية أطلقا النار عصر أمس الأحد على خدائي في طهران عند دخوله إلى منزله ما أدى إلى مقتله.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك