 وزير الطاقة الجزائري يبحث مع نظيره الكونغولي تعزيز الصناعة البترولية والغازية بين البلدين - بوابة الشروق
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وزير الطاقة الجزائري يبحث مع نظيره الكونغولي تعزيز الصناعة البترولية والغازية بين البلدين

أ ش أ
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 8:20 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 8:20 ص

بحث وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب مع وزير المحروقات الكونغولي والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة "أوبك" برونو جان ريتشارد إيتوا سبل تعزيز الصناعة البترولية والغازية وصناعة وتحويل المحروقات بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال عرقاب، اليوم الأحد، بمقر وزارة الطاقة بالعاصمة الجزائر، للوزير الكونغولي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وأضاف الوزير أن هذه الزيارة ستتوج بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات في ميدان تطوير العلاقات في قطاع المحروقات "حتى ترقى لمستوى العلاقات بين البلدين في المجالات الأخرى".
كما تطرق عرقاب إلى آفاق تواجد مؤسسات جزائرية في الكونغو، والتي ستسهم في تطوير قطاع المحروقات والصناعات البترولية في هذا البلد.
من جانبه، أكد إيتوا أن تعزيز العلاقات "العريقة والتاريخية" بين البلدين كانت في صلب المحادثات، مذكرا بأن الجزائر والكونغو كانت لهما على الدوام وجهات نظر "متطابقة" على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والدولية.


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