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عاد أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة، للتشكيل الاساسي بعد غيابه لفترة طويلة بسبب إصابته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

ويلعب اتحاد جدة مع الهلال السعودي في كلاسيكو الدوري السعودي، ضمن مباريات الجولة 27، ويحتاج للفوز بفارق أكثر من هدف لحسم لقب الدوري رسميا.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة مقابل 55 للهلال مع ثلاث جولات بعد مواجهة اليوم، ويتم حسم لقب الدوري في السعودية بالمواجهات المباشرة.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: عبد الرحمن العبود - زياد الصحفي - أحمد حجازي - حمدان الشمراني

خط الوسط: أندريه فيليبي - برونو هنريكي - كورنادو

خط الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله - عبد العزيز البيشي

وغاب حجازي عن المشاركة مع الاتحاد منذ تعرضه للإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

وشارك حجازي مع اتحاد جدة منذ بداية الموسم الحالي في 14 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وساهم في الحفاظ على الشباك نظيفة في 5 مباريات.

فيما جاء تشكيل الهلال كالتالي:

عبدالله المعيوف في حراسة المرمى.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، جانج هيونج سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.

في الوسط: عبدالله عطيف، سلمان الفرج، ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا.

الهجوم: سالم الدوسري، أوديون إيجالو.