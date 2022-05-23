أردوغان: نشرع في استكمال المناطق الآمنة على حدودنا الجنوبية قريبا

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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، أن بلاده ستشرع قريبا باستكمال إنشاء المناطق الآمنة بمحاذاة حدودها الجنوبية، شمالي سوريا.

جاء ذلك في خطاب أردوغان للشعب، عقب ترؤسه اجتماع الحكومة، في المجمع الرئاسي بأنقرة، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقال: "سنبدأ قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا، على طول حدودنا الجنوبية (مع سوريا)".

ولفت إلى أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم حزب العمال الكردستاني "الإرهابي".

وأفاد بأن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن، مضيفا: "سنتخذ قراراتنا بهذا الخصوص خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الخميس".

وتخضع منطقة عملية "درع الفرات" لسيطرة فصائل سورية معارضة في ريف حلب بدعم من الجيش التركي.

وشنت تركيا ثلاث عمليات "درع الفرات عام 2016، وغصن الزيتون عام 2018، ونبع السلام 2019" في شمال سورية للقضاء على إرهابي وحدات حماية الشعب الكردية "واي بي جي" وحزب لعمال الكردستاني "بي كيه كيه".