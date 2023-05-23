مطار مرسى مطروح يستقبل أولى رحلات طائرات الشارتر القادمة من إيطاليا

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي، اليوم الثلاثاء، أولى رحلات طيران الشارتر القادمة من إيطاليا بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، وذلك في إطار بدء تدفق السياحة الأجنبية على مطروح مع بدء الموسم السياحي لعام 2023.

وتم استقبال أولى طائرات الشارتر برش المياه كتقليد استقبال أولى الطائرات والترحيب بالسائحين، مع تقديم الورود والشيكولاتة من خلال مطار مرسى مطروح الدولي، وإهداء البرشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية وكذلك الهدايا التذكارية والورود والتمور من خلال هيئة تنشيط السياحة وإدارة السياحة بالمحافظة.

كما قدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية، الأغاني الفلكورية واستعراض التنورة ترحيبا بزوار المحافظة.

كذلك تم التنسيق مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة وصولهم وتسكينهم وتذليل أية عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.

وأشار سكرتير عام محافظة مطروح، إلى استئناف رحلات الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية، حيث يستقبل مطار مرسي مطروح الدولي ثاني رحلات طيران الشارتر عصر اليوم على أن تتوالى الرحلات طوال موسم الصيف.

ونوه بأهمية تنوع الأسواق المصدرة للسياحة الأجنبية لمطروح وتحقيق الرواج السياحي بالمحافظة ليواكب ما تتمتع به من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية كبرى.