سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة إنبي المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمود متولي وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وبرونو سافيو وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ومصطفى شويير.