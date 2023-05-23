قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت، في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء، إن المفوضية قدمت شريحة أخرى بقيمة 5ر1 مليار يورو لأوكرانيا في إطار حزمة المساعدات المالية الكلية الطارئة التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي العام الماضي.



وأضافت أن المفوضية الأوروبية قدمت اليوم شريحة أخرى بقيمة 5ر1 مليار يورو لأوكرانيا.



وهذه هي الشريحة الرابعة في إطار برنامج المساعدات المالية الكلية بقيمة 18 مليار يورو لهذا العام، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".



وقالت سبينانت إن هذه المساعدات ستسمح لأوكرانيا بضمان استقرار الاقتصاد الكلي وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية التي دمرتها روسيا خلال حربها ضد أوكرانيا.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنه "منذ بداية العام، دفعنا 5ر7 مليار يورو في صورة مساعدات مالية كلية. ويسهم هذا التمويل بشكل ملموس في تغطية الاحتياجات المالية الفورية لأوكرانيا، وسوف يتم تقديم المزيد".



وستخصص هذه المبالغ للاستمرار في سداد الرواتب والمعاشات، ومواصلة عمل المستشفيات والمدارس والملاجئ الخاصة بالنازحين، على سبيل المثال.



وتقترن المساعدات إلى أوكرانيا بتعزيز سيادة القانون وتحقيق مزيد من الشفافية فيما يتعلق بأوجه انفاق هذه الأموال.



وبموجب هذه الشروط، سوف يتم تقديم الدفعة القادمة من الأموال إلى أوكرانيا في يونيو المقبل.



وذكر بيان للمفوضية الأوروبية أنه منذ بداية الحرب في فبراير 2022، حصلت أوكرانيا على مساعدات بقيمة سبعين مليار يورو.



وتشمل هذه المبالغ مساعدات مالية وانسانية ودعم عسكري من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل، والمؤسسات المالية الأوروبية.