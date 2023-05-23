تحسن طفيف لثقة المستهلكين في منطقة اليورو

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أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية الصادرة اليوم الاثنين، تحسنا طفيفا في ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي وذلك للشهر الثاني على التوالي.

وذكرت المفوضية أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع خلال الشهر الحالي إلى سالب 4ر17 نقطة مقابل سالب 5ر17 نقطة خلال الشهر الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحسبان ، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 17 نقطة.

في الوقت نفسه سجل المؤشر أفضل مستوى له منذ فبراير من العام الماضي، عندما سجل سالب 5ر9 نقطة.

في المقابل ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي ككل خلال الشهر الحالي بمقدار 6ر0 نقطة إلى 3ر18 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 14 شهرا.

وأشارت المفوضية إلى أن مؤشري الثقة لمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي مازالا أقل كثيرا من متوسطيهما على المدى الطويل.

جرى جمع بيانات المسح خلال الفترة من 1 إلى 21 مايو الحالي.

ومن المقرر نشر البيانات النهائية لثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي يوم 30 من الشهر نفسه.