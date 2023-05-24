 حجازي يشارك في انتصار اتحاد جدة امام الباطن بالدوري السعودي - بوابة الشروق
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حجازي يشارك في انتصار اتحاد جدة امام الباطن بالدوري السعودي

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 11:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 11:43 م

حقق فريق اتحاد جدة فوزًا ثمينًا أمام نظيره الباطن بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك عبدالله الدولي مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل المهاجم البرازيلي رومارينيو هدف المباراة الوحيد لفريق اتحاد جدة في الدقيقة التاسعة، ليقود فريقه إلى انتصار ثمين في مشوار مسابقة الدوري.

وشارك أحمد حجازي مدافع منتخبنا الوطني، في التشكيل الأساسي لفريقه الاتحاد خلال مواجهة الباطن مساء الثلاثاء، فيما غاب طارق حامد عن المباراة بسبب الإصابة.

وبتلك النتيجة، رفع اتحاد جدة رصيده للنقطة 66 في صدارة ترتيب الدوري السعودي، بفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الباطن عند النقطة 19 في المركز الأخير.


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