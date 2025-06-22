نتنياهو عقد اجتماعا أمنيا لمدة 5 ساعات لمتابعة الضربات الأمريكية على إيران

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عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعًا أمنيًا لمدة 5 ساعات مع كبار المسئولين الإسرائيليين، استمر طوال الضربات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، بحسب ما أفاد مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وبدأ اجتماع مجلس الوزراء الأمني الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي واستمر حتى نفذت الولايات المتحدة ضرباتها حوالي الساعة الثالثة فجرًا، وأفاد المصدر بأن النقاش انتهى بعد الضربات الأمريكية.

وصرح مصدر آخر للشبكة الإخبارية الأمريكية، بأن إسرائيل عقدت اجتماعًا أمنيًا لمتابعة عملية القصف الأمريكي لإيران.

وأفاد المصدر نفسه بأن الاجتماع، الذي ضم كبار المسئولين الإسرائيليين المعنيين بالتعامل مع ملف إيران، شارك فيه شخصيات مقربة للغاية من نتنياهو.

وحضر الاجتماع وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، بالإضافة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر. وكذلك رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس جهاز المخابرات الخارجية "الموساد" دافيد برنياع.

كما شارك في الاجتماع أيضًا وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.