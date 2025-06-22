رئيس بورتو: الفوز على الأهلي سيكون هدية لجماهيرنا

يتطلع أندريه فيلاس بواس رئيس نادي بورتو البرتغالي والمدير الفني السابق للفريق، للفوز على الأهلي في مباراة الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى لكأس العالم للأندية، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

قال بواس في لقاء مع جماهير بورتو في الولايات المتحدة "البطولة لم تكن سهلة كما تتخيلون، وللأسف خيبنا التوقعات، أنا حزين مثلكم خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام إنتر ميامي".

أضاف "لم نفقد كل فرصنا في التأهل بعد، لكن دخلنا في مسار وحسابات لم نكن نريدها، لأن طموحنا يبقى دائما هو التواجد في الصدارة".

وأتم بواس تصريحاته "أريد الفوز في المباراة الأخيرة أمام الأهلي، ليكون هدية لجماهيرنا، ودافع لنا لتحقيق مزيد من الإنجازات في الموسم الجديد".

ويتساوى الأهلي مع بورتو برصيد نقطة واحدة قبل مباراة الفريقين، فجر الثلاثاء، في ختام منافسات المجموعة الأولى.ي

يحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين على بورتو بشرط خسارة إنتر ميامي أمام بالميراس بفارق هدفين أيضا.

ويتساوى بالميراس مع إنتر ميامي برصيد 4 نقاط، والتعادل سيصعد بالفريقان سويا لدور الـ16.