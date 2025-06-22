وزير الإسكان: خطط لتحويل العلمين الجديدة إلى وجهات تعليمية وصناعية وعلاجية

قال وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني إن الوزارة تعمل على جعل الساحل الشمالي الغربي منطقة مستدامة للعمران على مدار العام، وليس خلال الصيف فقط.

وأضاف الشربيني، في كلمة اليوم بملتقى بناة مصر، أن الوزارة تعمل في هذا الصدد على جعل العلمين الجديدة وجهة تعليمية، تضم عددا كبيرا من الجامعات، بداية باثنتين حاليا: جامعة العلمين الأهلية، والأكاديمية العربية للعلوم البحرية.

وأشار إلى أن العامين المقبلين سيشهدان دخول مجموعة من الجامعات الدولية التي يمكنها جذب عدد كبير جدًا من الرواد لمدينة العلمين الجديدة.

كما نوه الشربيني بأن مساحة مدينة العلمين الجديدة 48 ألف فدان، 15% منها منكقة صناعية متكاملة

وأشار إلى أن وزارة الصناعة تبذل جهودا كبيرة جدًا في تخصيص الأراضي الصناعية للمصانع المختلفة، وحاليًا جار إنشاء عدد كبير من المصانع التي ستخلق فرص عمل متنوعة داخل مدينة العلمين أيضًا تساهم في الجذب والربط يعني المواطنين بالمدينة.

وتابع: كما جار تنفيذ منطقة علاجية صحية متخصصة لإصابات الملاعب، وبعض العمليات الجراحية التخصصية، وبالتالي تبقى مدينة العلمين الجديدة واجهة فيما يخص هذا النمط الطبي من الأنشطة الطبية المميزة المختلفة.

وأضاف الشربيني أن الفترة المقبلة ستشهد كذلك عددا من الفعاليات، فيما يشارك عدد كبير من المطورين سواء خارج مصر أو داخل مصر في فعاليات لعرض الفرص الاستثمارية المتنوعة الموجودة سواء في مدينة العلمين أو منطقة الساحل الشمالي بالكامل.