الاتحاد الدولي للملاكمة يعلن إيقاف الاتحاد الألماني وثلاثة اتحادات أخرى

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أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة (آي.بي.إيه) أمس الاثنين فرض الإيقاف على الاتحاد الألماني وثلاثة اتحادات أخرى بسبب الانضمام إلى منظمة أخرى للملاكمة.

وأعلن الاتحاد الدولي، الذي يرأسه الروسي عمر كريمليف، عبر موقعه على الإنترنت أن عقوبة الاستبعاد المؤقت فرضت نظرا لانتهاك لوائح الاتحاد فيما يتعلق بالعضوية.

وتتعلق العقوبة بالانضمام إلى رابطة الملاكمة العالمية، وهي منظمة الملاكمة المنافسة للاتحاد الدولي.

وإلى جانب الاتحاد الألماني، فرض الإيقاف على اتحادات نيوزيلندا والسويد وهولندا.

وأوضح الاتحاد الدولي أن جميع تلك الاتحادات كان لها الحق في الاستماع إليها لكن لم يتراجع أي منها عن الانضمام لتلك المنظمة.

وأكد الاتحاد الدولي مجددا أنه يجب على الاتحادات الأربعة الانفصال علنا عن رابطة الملاكمة العالمية كي ينتهي إيقافهم من قبل الاتحاد الدولي.

كذلك جرى إيقاف الاتحاد التشيكي للملاكمة بسبب تنظيم بطولة جائزة كبرى شارك فيها ملاكمون من الولايات المتحدة، وذلك في ظل انسحاب الاتحاد الأمريكي للملاكمة من الاتحاد الدولي في أبريل الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن ملاكمي الاتحادات الموقوفة سيظل بإمكانهم المشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي، لكنم دون شعارات الاتحادات الوطنية لبلادهم.

وكان الاتحاد الدولي للملاكمة قد أوقف من قبل اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 2019 بسبب قضايا من بينها قضايا تتعلق بالحوكمة والشفافية المالية ونزاهة التحكيم.

وأطلقت عدة اتحادات وطنية، رابطة الملاكمة العالمية مؤخرا ردا على القضايا المتعلقة بالاتحاد الدولي.

لكن تلك الرابطة لا تزال بانتظار الاعتراف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وقد أعلنت الرابطة أن مايكل مولر الأمين العام للاتحاد الألماني للملاكمة هو عضو في المجلس المؤقت للرابطة.

ومن المقرر أن يتم التأسيس الرسمي لرابطة الملاكمة العالمية في نوفمبر المقبل.

وكان فريق عمل من قبل اللجنة الأولمبية الدولية قد تولى إدارة منافسات الملاكمة في أولمبياد طوكيو 2020، ومن المقرر تكرار الأمر نفسه في أولمبياد باريس 2024 بينما لم تدرج الملاكمة حتى الآن ضمن برنامج أولمبياد لوس أنجليس 2028 .