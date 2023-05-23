الجامعة العربية تعقد الاجتماع التنسيقي الثاني للإعداد لمنتدى التعاون العربي الصيني

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي الثاني على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية، للإعداد للدورة 18 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، والدورة السابعة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، والمقرر عقدهما يومي 29 و30 مايو الجاري في الصين.



وترأس الاجتماع التنسيقي السفير محمد مصطفى عرفي المندوب الدائم لمصر لدى الجامعة (رئيسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري)، وبمشاركة مندوبي وممثلي الدول الأعضاء.



وترأس وفد الأمانة العامة السفير دكتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية.



وناقش الاجتماع مشاريع الوثائق المقرر صدورها عن أعمال الدورة 18 لاجتماع كبار المسئولين لمنتدى التعاون العربي الصيني والدورة السابعة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، وكذلك ترتيبات الإعداد لهذه الدورة.



وأوضحت الأمانة العامة أن الاجتماع يأتي من أجل تدعيم أواصر التعاون مع الجانب الصيني وفقاً لتوجهات قادة الدول العربية والأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.