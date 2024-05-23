محافظ كفر الشيخ يتابع جهود بلطيم في إزالة بناء بدون ترخيص

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوى، في تنفيذ قرار إزالة «لبناء بدون ترخيص» عبارة عن شدة خشبية لأعمدة وسقف على مساحة 100 متر، بمدينة بلطيم، وذلك لمواجهة البناء المخالف وللحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها.



وأكد محافظ كفر الشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى جميع أنحاء المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، وتأكيدًا على سيادة القانون.