 التعليم: يجب على طالب الثانوية العامة الحفاظ على البابل شيت وكتيب المفاهيم - بوابة الشروق
الخميس 23 مايو 2024 3:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

التعليم: يجب على طالب الثانوية العامة الحفاظ على البابل شيت وكتيب المفاهيم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر في: الخميس 23 مايو 2024 - 3:21 م | آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2024 - 3:21 م

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يمنع منعًا باتًا على طلاب الثانوية العامة دخول لجنة الامتحان بورقة بيضاء، حيث يوجد مسودة في كراسة الأسئلة يمكن للطالب استخدامها.

وردًا على سؤال عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك حول حالة إتلاف ورقة البابل شيت، قالت الوزارة إنه يجب على الطالب التركيز جيدًا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة. كما أوضحت الوزارة أنه غير مسموح تمامًا بالكتابة في كتيب المفاهيم في لجان امتحانات الثانوية العامة، ويجب الحفاظ على كتيب المفاهيم عند استلامه في اللجنة وتسليمه بحالته الأصلية كما هو عند انتهاء الامتحان.

وحول وجود اختلاف في كتيب المفاهيم عن العام الماضي، أوضحت الوزارة أن كتيب المفاهيم مثل العام الماضي دون أي تغيير، ويتم تسليمه مع بداية الامتحان داخل اللجنة واستلامه من الطلاب عند انتهاء المدة الزمنية للامتحان. كما أكدت الوزارة أنه ليس ضروريًا أن يؤدي الطالب امتحانه بنفس رقم النموذج في جميع المواد، حيث يمكن للطالب الحصول على نماذج مختلفة في كل امتحان لأن الاختلاف فقط في ترتيب الأسئلة. ولكن يجب على الطالب التدقيق في تظليل رقم النموذج بشكل صحيح في البيانات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك