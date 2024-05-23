 توقع وصول واردات السعودية من الوقود البترولي إلى مستوى قياسي - بوابة الشروق
الخميس 23 مايو 2024 10:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

توقع وصول واردات السعودية من الوقود البترولي إلى مستوى قياسي

الرياض - (د ب أ)
نشر في: الخميس 23 مايو 2024 - 9:18 ص | آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2024 - 9:18 ص

أظهرت بيانات حركة النقل البحري التي جمعتها شركة كبلر للبيانات، أن واردات السعودية من الوقود البترولي خلال الشهر الحالي ستصل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2020.

وبحسب التقديرات، من المنتظر استيراد المملكة أكثر من 1.5 مليون طن من أنواع الوقود البترولي المختلفة خلال الشهر الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الكمية تزيد بنسبة 25% سنويا مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي.

وسيأتي الجزء الأكبر من هذه الواردات من روسيا، إذا وصلت كل الكميات المنتظر استيرادها خلال الشهر.

يذكر أن المملكة تستخدم هذا الوقود في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي يزيد استهلاكها خلال شهور الصيف بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك