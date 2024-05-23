توقع وصول واردات السعودية من الوقود البترولي إلى مستوى قياسي

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أظهرت بيانات حركة النقل البحري التي جمعتها شركة كبلر للبيانات، أن واردات السعودية من الوقود البترولي خلال الشهر الحالي ستصل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2020.

وبحسب التقديرات، من المنتظر استيراد المملكة أكثر من 1.5 مليون طن من أنواع الوقود البترولي المختلفة خلال الشهر الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الكمية تزيد بنسبة 25% سنويا مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي.

وسيأتي الجزء الأكبر من هذه الواردات من روسيا، إذا وصلت كل الكميات المنتظر استيرادها خلال الشهر.

يذكر أن المملكة تستخدم هذا الوقود في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي يزيد استهلاكها خلال شهور الصيف بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.