وزير الدفاع الأمريكي يدعو إسرائيل لإنشاء آلية تسمح بإدخال المساعدات إلى غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، إسرائيل إلى إنشاء آلية فعّالة لتجنب تعارض إدخال مساعدات إنسانية مع العمليات العسكرية في غزة، وأكد الحاجة الملحّة لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة "عبر جميع المعابر".

جاء ذلك وفق منشور له على منصة "إكس"، وبيان نشرته وزارته على موقعها الرسمي. ​​​​​​​

واستنكر أوستن "المساواة" بين إسرائيل وحماس في قرار المحكمة الجنائية الدولية السعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين وقادة من الجانبين.

وقال على "إكس": ناقشت اليوم مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت المساواة الصارخة بين إسرائيل وحماس في المحكمة الجنائية الدولية، والحاجة الملحّة لتسريع المساعدات الإنسانية لغزة وأهمية حماية المدنيين في رفح (جنوب القطاع)، والإفراج العاجل عن جميع الرهائن".

وفي 20 مايو الجاري، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت والقادة في حماس إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، بتهم "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة" مرتكبة منذ 7 أكتوبر الماضي.

من جانبها ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في بيان، أن "أوستن تحدث مع جالانت لمناقشة الوضع في غزة، ودعم الولايات المتحدة القوي لإسرائيل"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وبحسب الوزارة، "كرر أوستن اعتراضات الولايات المتحدة الشديدة على الطلب الذي تقدّم به مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية (كريم خان) لإصدار أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين".

كما شدد أوستن على "الحاجة الملحّة لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة عبر جميع المعابر المتاحة"، وفق بيان الوزارة.