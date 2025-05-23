ترامب يجمع 600 مليون دولار ويقترب من هدف مليار لتمويل الانتخابات النصفية

ذكرت مصادر لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجمع تبرعات سياسية بقيمة 600 مليون دولار بهدف الوصول إلى مليار دولار من أجل الانتخابات النصفية.

ويحافظ ترامب علىجدول زمني قوي لجمع التبرعات بهدف جمع مليار دولار أو أكثر لدعم أجندته والسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في نوفمبر المقبل، وفقا لمصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها.

ويبدو الانهماك في جمع التبرعات غير معتاد إلى حد كبير بالنسبة لرئيس كان عازفا بشكل ملحوظ عن طلب الأموال عندما ترشح للمنصب لأول مرة. لكن وفقا لمصادر مطلعة، يبدو الأمر منطقيا تماما، حيث يعزز ترامب سلطاته عن طريق جمع الأموال.