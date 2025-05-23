نفى الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، الشائعات المتداولة حول فرض زيادات في الضرائب، مؤكدا أنه «لا توجد نية لدى الدولة ومصلحة الضرائب في رفع أي نوع من أنواع الضرائب سواء الشرائح الضريبية أو فرض ضرائب جديدة».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» أن «الدولة دائما حريصة على الإعلان عن ثبات سياستها الضريبية ضمن خطة طويلة الأجل لمدة 5 سنوات على الأقل، وهناك إصرار من الدولة على ثبات أسعار الضرائب في مصر سواء القيمة المضافة أو ضريبة الدخل».

وقال إن «مصر من أقل الدول في الشرق الأوسط ويمكن في العالم، مستوانا تحت المتوسط بالنسبة لأسعار الضرائب العالمية».

ونوه أنه جرت العادة أن تكون هناك في أوقات مع بداية العام المالي الجديد بعض التكهنات أو الشائعات عن زيادة الضرائب، متابعا: «الحكومة تتوقع أن تحدث زيادة في معدلات نمو الحصيلة الضريبية، فالناس تكهنت أنها ستكون بسبب زيادة أسعار الضرائب».

وشدد أن مصلحة الضرائب تعمل على «التوسع الأفقي» من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي، إلى منظومة الضرائب والاقتصاد الرسمي؛ بهدف زيادة الحصيلة دون الحاجة لرفع الأسعار.

واختتم قائلا: «التيسيرات الضريبية جديدة تمنح أي ممول لم يتعامل مع مصلحة الضرائب من قبل الفرصة، وتقول له: إحنا ولاد النهاردة وعفا الله عما سلف، وكل الفترة السابقة تماما سنتغاضى عنها مقابل الانضمام للمنظومة الرسمية، وحتى 12 أغسطس، أي ممول سيتقدم بطلب الانضمام هو معفي مما سبق تماما».