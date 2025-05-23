«حالة جديدة» و«ترجمة راديكالية».. لجنة التحكيم تشيد بأول مجموعة قصصية تحصد الجائزة

فازت مجموعة القصص القصيرة «مصباح القلب» للكاتبة الهندية بانو مشتاق، والتى قدمت لها الترجمة للغة الإنجليزية ديبا بهاستى، بجائزة البوكر العالمية للأدب المُترجم لهذا العام، لتصبح بذلك أول مجموعة قصصية تحصد هذه الجائزة المرموقة، وقد كُتبت القصص الأصلية بلغة «الكانادا»، وهى اللغة الرسمية لولاية كارناتاكا فى جنوب الهند.

ووصف الكاتب ورئيس لجنة التحكيم، ماكس بورتر، العمل بأنه «حالة جديدة تم تقديمها للقراء باللغة الإنجليزية مصحوبة بترجمة راديكالية»، ووصف المجموعة القصصية بـ «القصص الجميلة النابضة بالحياة والمفعمة بالتفاؤل».

وتتناول القصص فى المجموعة تفاصيل حيوات النساء المختلفة فى المجتمعات الريفية والمحافظة بجنوب الهند، وقد اختارتها المترجمة ديبا بهاستى – وهى أول مترجمة هندية تفوز بالجائزة – من نحو 50 قصة تنتمى إلى ست مجموعات كتبتها بانو مشتاق على مدار 30 عامًا.

يضم كتاب «مصباح القلب» 12 قصة قصيرة كتبها مشتاق على مدى ثلاثة عقود من عام 1990 إلى عام 2023، وهو يجسد بشكل مؤثر الصعوبات التى تواجهها النساء المسلمات اللاتى يعشن فى جنوب الهند.

وقد قُدّمت الجائزة، البالغة قيمتها خمسين ألف جنيه إسترلينى والمقسمة مناصفة بين الكاتبة والمترجمة، فى العشرين من شهر مايو الجارى فى معرض "تيت مودرن" بلندن، حيث تم عرض فيديو للممثلة البريطانية ، أمبيكا مود ، وهى تقرأ سطور من العمل الفائز.

ووصف الكاتب والناقد ، جون سيلف ، مجموعة "مشتاق" و"بهاستي" بأنها "رائعة وجديرة بالفوز"، مشيرًا إلى أن "نغمة الكتاب تتفاوت بين الهدوء والكوميديا، ولكن الرؤية الأدبية فيه تبقى متسقة"، كما ورد عبر صحيفة الجارديان.

وصرّح "بورتر" أن لجنة التحكيم - والتى ضمت الشاعر والمصور النيجيرى كاليب فيمى، والكاتبة والناقدة سانا جويال، والكاتب والمترجم الكورى أنطون هور الذى سبق ترشيحه لجائزة البوكر العالمية، بالإضافة إلى المغنية وكاتبة الأغانى البريطانية بيث أورتون - قضت ست ساعات من النقاشات المكثفة تخللتها الكثير من الجدالات قبل أن تتوصل بالإجماع إلى اختيار الفائز.

وقال "بورتر" إن اللجنة كانت تسعى أولًا وقبل كل شيء لاختيار "أفضل كتاب"، لكنه أشار إلى أن المجموعة القصصية الفائزة تتمتع بخصوصية سياسية واضحة، إذ "تحتوى القصص على الطابع النسوى الذى تشتهر بها بانو مشتاق، كما تتضمن سردًا مذهلاً لأنظمة تتجلى فيها الهيمنة الذكورية، ومظاهر المقاومة ضدها"، وأكد أيضًا أن هذه "ليست قصصًا نضالية، بل أولاً وقبل كل شيء، روايات جميلة عن الحياة اليومية، وخاصة حيوات النساء".

كما أشاد "بورتر" بترجمة "بهاستي"، التى قال إنها "تحتفى بانتقال النص من لغة إلى أخرى، وتحتوى على تنوع لغوى فى الإنجليزية، فهى ترجمة ذات نسيج لغوى خاص".

وقالت "بهاستي" عبر مقابلة صحفية فى وقت سابق من هذا العام: " هدفى من الترجمة هو تعريف القارئ بكلمات جديدة"، وأضافت: "لذلك حرصت على وجود روح النص الأصلى فى ترجمتى أى أنها ترجمة مشوبة بلكنة؛ لأن بتلك الطريقة يتذكر القارىء دائمًا أنه يقرأ عملًا من ثقافة أخرى"، وتابعت: "حاولت أن أفعل ذلك دون أن أقع فى فخ التغرّيب أو التجميل الزائف؛ لذلك فالإنجليزية فى المجموعة القصصية مصباح القلب تحمل طيفًا مقصودًا من نبرة لغة الكانادا".

وضمت القائمة القصيرة للجائزة هذا العام الأعمال التالية: «فى حساب الحجم» للكاتبة الدنماركية سولفاى باليه والمترجمة الاسكتلندية باربرا جاى هافيلاند، و«قارب صغير» للكاتب الفرنسى فنسنت ديليكرو وترجمتها إلى الإنجليزية هيلين ستيفنسون، و«تحت عين الطائر الكبير» للكاتبة اليابانية هيرومى كاواكامى وقد تُرجمت إلى الإنجليزية بواسطة آسا يونيدا، و«الكمال» للكاتب الإيطالى فينتشينزو لاترونيكو وترجمتها للإنجليزية صوفى هيوز، و«قبعة من جلد الفهد» للكاتبة الفرنسية آن سير والتى ترجمها إلى الإنجليزية مارك هاتشينسون.

ويُذكر أن الفائزة بجائزة العام الماضى كانت رواية «كايروس» للكاتبة الألمانية جينى إيربنبيك والذى قام بترجمتها مايكل هوفمان، ومن بين الفائزين السابقين أيضًا الكاتبة البولندية الحائزة على نوبل فى الأدب عام 2018 أولجا توكارتشوك ومترجمتها جينيفر كروفت، والكاتب الهولندى لوكاس راينفيلد والمترجمة ميشيل هاتشيسون، والكاتبة الكورية هان كانج الحائزة على نوبل فى الأدب العام الماضى والمترجمة ديبورا سميث.