 بعد موسم ماراثوني.. إنتر ميلان يفوز على كومو ويخسر لقب الاسكوديتو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد موسم ماراثوني.. إنتر ميلان يفوز على كومو ويخسر لقب الاسكوديتو

زيـاد الميرغني
نشر في: الجمعة 23 مايو 2025 - 11:57 م | آخر تحديث: السبت 24 مايو 2025 - 12:33 ص

حقق فريق إنتر ميلان لقب «الاسكوديتو»، الـ 21 في تاريخه، خلال موسم ماراثوني، وذلك بعد الفوز على كومو بنتيجة، ضمن مواجهات الدوري الإيطالي موسم 2024-2025.

وحل الإنتر ضيفًا ثقيلًا على نظيره كومو على ملعب «جوزيبي سينجاليا»، في إطار منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من «الكالتشيو».

وجاء هدف إنتر ميلان الأول عن طريق دي فري في الدقيقة 40، بعد عرضية من زميله هاكان.

وأضاف الهدف الثاني خوان كوريا في الدقيقة 51 بعد تمريرة من مهدي طارمي ليفوز الإنتر في تلك المباراة ولكن يخسر لقب «الاسكوديتو» بعد فوز نابولي أمام كالياري بثنائية.

وبهذا الفوز يحتل فريق إنتر ميلان المركز الثاني للدوري الإيطالي للموسم الجاري 2024-2025، بعد الوصول إلى النقطة 81، بفارق نقطة عن نابولي البطل برصيد (82 نقطة)، بعد موسم ماراثوني وملاحقة مع النادي الجنوبي.


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