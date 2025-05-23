قصور الثقافة تعرض تك تك بوم على مسرح الأنفوشي

شهد قصر ثقافة الأنفوشي، العرض المسرحي "تك تك بوم"، ضمن عروض الموسم الحالي، التي تقدمها هيئة قصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بفرع ثقافة الإسكندرية بالمجان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض تجربة نوعية بيت ثقافة القباري، عن نص المسرحية الموسيقية لجوناثان لارسون، كتابة ستيفن ليفينسون، وإخراج محمد أشرف.

وقدم بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وشهده لجنة التحكيم المكونة من: المخرج المسرحي أحمد طه، المخرج محمد حجاج، مهندسة الديكور رانيا حداد، الناقد يسري حسان، والملحن إيهاب حمدي، بحضور أماني علي، مدير القصر.

الغرض غنائي استعراضي، ويحمل رسالة هامة مفادها بأن الإنسان إذا أخلص في عمله وأداه بجد، فإنه سيصل إلى هدفه في النهاية، حتى وإن تأخر الوصول قليلا، وتم توضيح ذلك من خلال تناول أهم جزء من قصة حياة المؤلف الموسيقي "جوناثان لارسون"، شاب يعمل نادلا في أحد مطاعم نيويورك عام 1990، ويكرس كل طاقته لتأليف عمله الموسيقي الحالم "سوبربيا"، الذي يطمح أن يكون علامة فارقة في المسرح الأمريكي.

وقبل أيام من العرض المرتقب، يجد نفسه في صراع مع الوقت والضغوط التي تحاصره من كل جانب، ليخوض سباقا مع الزمن قبل بلوغه الثلاثين، السن الذي يعتبره فاصلا بين الحلم والحقيقة.

العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وقدم بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية بإدارة د. منال يمني.

وأوضح المخرج محمد أشرف، أن العرض يسلط الضوء على حياة المؤلف الموسيقي الذي يعد أحد الشخصيات المؤثرة التي ساهمت في تطوير المسرح الموسيقي بشكل ملحوظ.

وأضاف أن تقديم أعمال مثل أعمال "لارسون"، أو الأعمال المشابهة لها، من شأنه أن يسهم في تطور المسرح الموسيقي في مصر، سواء على مستوى الجمهور المتلقي أو القائمين على صناعة المسرح أنفسهم.

أما عن طريقة تناول النص، أشار إلى أنه تم تقديم العرض بشكل مختلف ومتطور ليحاكي المسرحيات الغنائية في برودواي، ذلك النوع الذي لا يتواجد بكثرة على الساحة الفنية المصرية.

"تك تك بوم" أداء: أدهم جمال، مونيكا موسى، أحمد جمال، ميرنا عادل، تقى حمدي، عبد الرحمن مجدي، سميح صبري، محمود أبو جميلة، محمد لقمان، سهيلة وجيه، دينا رمزي، رامي عادل، منى الزاتي، وأحمد عامر.

ترجمة وإعداد سحر خميس، تحويل للعامية المصرية محمد لقمان، ديكور ندى عبد العظيم، ملابس وماكياج رامي عادل، أشعار وألحان وتأليف موسيقي عمر غزال، إضاءة جاسر الفرن، كيروجراف وليد صلاح، هندسة صوتية أحمد أمين، مخرج مساعد سارة عادل، دراماتورج ومخرج منفذ كريم دياب.

وتتواصل الفعاليات اليوم الجمعة مع عرضين مسرحيين، الأول "فندق العالمين" تجربة نوعية قصر ثقافة الشاطبي، عن نص الكاتب الفرنسي إيريك إيمانويل شميت، دراماتورج معتز عجمي، وإخراج محمد الحداد، ويعرض في السادسة مساء.

يليه عرض "إنسان روسوم العالمي"، تجربة نوعية قصر ثقافة مصطفى كامل، عن نص الكاتب التشيكي كارل تشابيك، إعداد وإخراج فكري إبراهيم.