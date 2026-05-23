مساعد وزير الصحة يتابع استعدادات المنيا لمنظومة التأمين الصحي الشامل

عقد اللواء عمرو عايد، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، اجتماعاً مع ممثلي صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية بوزارة الداخلية، لمتابعة جاهزية البنية التحتية المعلوماتية والمنظومة الرقمية بمحافظة المنيا، تمهيداً لدخولها منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتسريع خطوات التطوير واستكمال متطلبات المنظومة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع شمل مراجعة معدلات الإنجاز في تطوير المنشآت الصحية، واستكمال تجهيزات التحول الرقمي، واشتراطات الحماية المدنية وسلامة المنشآت.

وأضاف عبدالغفار، أن اللواء عمرو عايد، أكد ضرورة الانتهاء من مختلف الأعمال المتبقية في مواعيدها، مشدداً على أن مشروع التأمين الصحي الشامل يحظى بمتابعة مستمرة لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين.