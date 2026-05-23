تايوان ترصد 16 طائرة عسكرية و8 سفن حربية تابعة للصين حول أراضيها

رصدت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، 16 طائرة عسكرية وثماني سفن حربية تابعة للصين بين الساعة السادسة صباح أمس الجمعة والسادسة صباح اليوم السبت.

وعبرت 13 من الطائرات الـ16 خط الوسط في مضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية والشرقية. وردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية، حسب موقع تايوان نيوز اليوم السبت.

ورصدت وزارة الدفاع الوطني منذ بداية الشهر الجاري186 طائرة عسكرية صينية و174سفينة . ومنذ سبتمبر 2020، زادت بكين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي.إس.آي.إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة.