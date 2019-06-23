الثقافة: الإعلان عن الفائزين بجوائز الدولة حدثا نترقبه كل عام

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة، بحضور كل من: الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس، والفنان أشرف ذكي، نقيب الممثلين، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، وغيرهم من المثقفين والشخصيات العامة البارزة.

وقدمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، التهنئة على تجديد المجلس للجان، لافتة على أن هذا اليوم يوم نترقبه كل عام للتصويت على جوائز الدولة.

وبدوره اعتبر الدكتور هشام عزمي، أن هذا اليوم هو عرسًا ثقافيا، حيث يتم الإعلان فيه عن أكبر وأعرق جائزة في مصر والوطن العربي، ويحصد فيها المفكرون المبدعون ماوزرعوه فكرا وأدبا وعلما.

وضم تشكيل المجلس الجديد أكثر من 60 شخصية من رموز الفكر والثقافة والفنون والأدب، بالإضافة إلى عدد من الوزراء ورؤساء النقابات الفنية والهيئات الثقافية.

وتنقسم جوائز الدولة إلى:

جائزة الدولة التشجيعية وتبلغ قيمة كل جائزة 50000 جنيه مصرى (خمسون ألف جنيه مصري) لكل من فروعها، وهى:

أولا: فرع الفنون ويضم: (فن الرسم، فن الخزف، العزف على آلة القانون، تمثيل مسرحي، تصميم أزياء مسرحية، المنشآت التعليمية والبحثية المتوافقة مع البيئة، الأطعمة التقليدية المرتبطة بالمناسبات والاحتفالات الشعبية، تصوير الفيلم الروائي الطويل).

ثانيًا: فرع الآداب ويضم: (نقد النص الشعري، دراسة حول المعاجم الحاسوبية للغة العربية، ديوان شعر فصيح، مسرحية شعرية، رواية، تطبيقات إلكترونية للأطفال، ترجمة كتاب في النقد الروائي، رواية للناشئين (9-15) سنة مكونة من (5 : 15) ألف كلمة).

ثالثًا: فرع العلوم الاجتماعية ويضم: (علم الاجتماع، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة وعلم النفس، الشباب، الكتاب والنشر، ثقافة البيئة، علوم الإدارة).

رابعًا: فرع العلوم الاقتصادية والقانونية ويضم: (اقتصاديات البيئة، الاقتصاد المصرى بين الاستقلال والتبعية، الفكر والنظرية السياسية، دراسات شرق أوسطية، فلسفة القانون وتاريخه "فلسفة الحماية القانونية للحريات في تاريخ مصر"، قوانين التجارة والقانون الدولي الخاص "التحكيم في المنازعات التجارية الدولية وأثره على مصر"، مبدأ المواطنة فى التاريخ المصرى، الثقافة الشعبية ومبدأ المساواة وعدم التمييز).

أما جائزة الدولة للتفوق؛ فتشمل ثلاثة فروع، وهى: الفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة لكل فرع من هذه الفروع 100000 جنيه (مائة ألف جنيه مصري) وميدالية فضية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.

أما جائزة الدولة التقديرية؛ فتبلغ قيمتها 200000 جنيه (مائتي ألف جنيه) وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة، ويبلغ عدد جوائز الدولة التقديرية المخصصة عشرة جوائز منقسمة كالتالى: (ثلاثة جوائز في فرع الفنون، ثلاثة جوائز في فرع الآداب، أربعة جوائز في فرع العلوم الاجتماعية).

أخيرًا، تأتي جائزة النيل التي شهدت عدة تعديلات مثل رفع قيمتها المالية وتغيير المسمى الخاص بها ليصبح: "جائزة النيل للمبدعين المصريين"، بجانب إنشاء جائزة للمبدعين العرب تحمل اسم: "جائزة النيل للمبدعين العرب"، وتمنح هذه الجائزة لأحد المبدعين العرب في إحدى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز النيل للمبدعين المصريين، وكذلك جائزة المبدعين العرب 500000 ألف جنيه (خمسمائة ألف جنيه) وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة، ويبلغ عدد جوائز النيل للمبدعين المصريين ثلاثة جوائز، وتأتي على النحو التالى: (جائزة للفنون وجائزة للآداب وجائزة للعلوم الاجتماعية)، بينما تخصص جائزة واحدة فقط من جوائز النيل للمبدعين العرب في أي من مجالات: (الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية).