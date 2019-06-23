مستشار ترامب: ينبغي ألا تفهم إيران الحكمة على أنها ضعف

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إيران اليوم الأحد قائلا إنه ينبغي عليها ألا "تخطئ فهم الحكمة والتعقل الأمريكيين على أنهما ضعف"، وذلك بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربات ضد أهداف إيرانية يوم الجمعة الماضي.

وقال بولتون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس: "لم يمنحهم أحد رخصة صيد في الشرق الأوسط".

وكان ترامب قد أعلن إنه قرر إلغاء ضربات عسكرية ضد إيران خشية سقوط ضحايا، حيث أخبرته تقديرات للجيش الأمريكي بأنه من المحتمل أن تتسبب الضربات في سقوط 150 ضحية، وإن ذلك سوف يكون ردا "غير متناسب" مع إسقاط إيران لطائرة مسيرة أمريكية الأسبوع الماضي.

وتقول طهران إن الطائرة بدون طيار اخترقت مجالها الجوي، بينما تصر الولايات المتحدة على أن الطائرة تم إسقاطها فوق المياه الدولية في مضيق هرمز، وهو طريق ملاحة رئيسي لمواد الطاقة.

وفي تكرار لتأكيد التعليقات التي أدلى بها ترامب، قال بولتون: "جيشنا أعيد بناؤه، إنه جديد ومتأهب للانطلاق – إنه الأفضل إلى حد كبير في العالم".

وأضاف أن "العقوبات قاسية، وأضيف المزيد الليلة الماضية. لا يمكن لإيران أبدا امتلاك أسلحة نووية، لا ضد الولايات المتحدة ولا ضد العالم".

ومن ناحيته قال نتنياهو إنه بعد إلغاء العقوبات المفروضة ضد إيران، وقبل أحداث الأسابيع الأخيرة، شهدت إسرائيل "انفجارا من الإرهاب والعدوان".

وقال: "أطلقت القوات الإيرانية عشرات الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية، وأرسلت طائرات بدون طيار إلى المجال الجوي الإسرائيلي".

ومن المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد إيران غدا الاثنين.

ومن المقرر أن يشارك بولتون في يومي الاثنين والثلاثاء هذا الأسبوع في قمة في القدس مع مستشاري الأمن القومي من إسرائيل وروسيا.

ومن المتوقع أن تكون إيران محورا في المناقشات.