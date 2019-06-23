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المكسيك تنشر الحرس الوطني لمراقبة الحدود مع الولايات المتحدة

أ ش أ
نشر فى : الأحد 23 يونيو 2019 - 11:11 ص | آخر تحديث : الأحد 23 يونيو 2019 - 11:11 ص

عززت قوات من الحرس الوطني المكسيكي مدعومة بعناصر من الشرطة وجهاز الهجرة أمس السبت، المراقبة على الحدود مع الولايات المتحدة لمنع مهاجرين غير قانونيين من عبورها.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، أن جهاز الشرطة وجهاز الهجرة يدعمان جهود الحرس الوطني في حماية الحدود بين البلدين.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد المكسيك بفرض رسوم جمركية مشددة عليها إذا لم تتحرك لوقف تدفق المهاجرين غير القانونيين القادمين بصورة رئيسية من أمريكا الوسطى، والذين عبروا المكسيك في الأشهر الماضية سعيا للدخول إلى الولايات المتحدة.

وفي المقابل، أعلن وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، اكتمال نشر حوالي 6 آلاف جندي من عناصر الحرس الوطني جنوبي بالبلاد للمساعدة في السيطرة على تدفق المهاجرين القادمين من منطقة أمريكا الوسطى باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية.


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