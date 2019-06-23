لجنة الانتخابات الموريتانية تدعو المرشحين لضبط النفس وانتظار النتائج

دعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا مرشحي الرئاسة إلى الهدوء وضبط النفس وانتظار النتائج الرسمية التي ستعلنها.

وجاء بيان اللجنة بعد إعلان الفريق أول محمد ولد الغزواني وزير الدفاع السابق الذي يحظى بدعم الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأحزاب الموالاة، فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الموريتانية.

وقالت اللجنة -في بيان لها اليوم الأحد - "إنها لا تزال تواصل فرز النتائج التي تردها تباعا من ممثليها، وتسهر الفرق على جمعها لتقديم نتائج مؤقتة في الآجال القانونية وإحالتها إلى المجلس الدستوري".

على صعيد آخر، رفضت المعارضة النتائج الأولية للانتخابات ، وقال بيرام ولد اعبيدي مرشح التيار البعثي إن ما حدث زورا وبهتانا...ومن المتوقع أن يجتمع مرشحو المعارضة الأربعة في وقت لا حق لتقييم الموقف.

يشار إلى أن عمليات الاقتراع الخاصة بانتخاب رئيس جديد للبلاد من بين 6 مرشحين بدأت أمس السبت، وكانت نسبة المشاركة 60.5%، وبلغ عدد الناخبين أكثر من مليون ونصف المليون ناخب موزعين على 3870 مكتبا بين المحافظات الموريتانية الـ15 وفي الخارج.