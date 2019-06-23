الهند ترفض تقريرا أمريكيا يشير إلى أعمال العنف ضد الأقليات الدينية

أعربت الهند عن رفضها لتقرير أصدرته الخارجية الأمريكية أشار إلى انتشار الهجمات المتطرفة العنيفة من قبل الجماعات الهندوسية تجاه الأقليات الدينية الأخرى في البلاد على مدار العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية رافيش كومار - حسبما أوردت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأحد - إن بلاده لا ترى أي مصداقية في قيام مؤسسة أجنبية بإعلان حالة حقوق مواطنيها المحمية بموجب الدستور، مضيفا أن بلاده تتمتع بحكم القانون وتمثل ديمقراطية يحمي فيها الدستور الحرية الدينية .

وورد في تقرير الحرية الدينية الدولية لعام 2018 والمنشور على الموقع الإلكتروني للخارجية الأمريكية أن السلطات الهندية فشلت غالبا في مقاضاة مرتكبي الهجمات والتي شملت القتل والعنف والترهيب، وهو ما تنفيه الحكومة الهندية.