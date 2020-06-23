القضاء العسكري الجزائري يقضي بسجن مدير جهاز المخابرات الداخلية السابق 8 سنوات

حكم القضاء العسكري في الجزائر، اليوم الثلاثاء، على مدير جهاز المخابرات الداخلية الجزائرية السابق اللواء واسيني بوعزة، بالسجن لمدة ثمانِ سنوات، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وذكر تلفزيون «الحياة» الخاص أن «بوعزة» أدين بتهم إهانة هيئة نظامية وإهانة مرؤوس، وحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع، مشيرًا إلى أنه على ذمة قضية ثانية لا تزال قيد التحقيق.

وأوضح المصدر ذاته أن اللواء بوعزة، بُرئ من تهمة التزوير واستعمال المزور.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أنهى مهام اللواء بوعزة في منتصف أبريل الماضي، وعين بدلًا منه اللواء عبد الغني راشدي الذي يشغل المنصب بالنيابة.

وبعد ذلك بأيام، جرى اعتقال اللواء بوعزة، وأودع السجن العسكري بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.