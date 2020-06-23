التضامن توضح موقف المتقدمين لقرعة حج الجمعيات بعد قرار السعودية

وافقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على احتفاظ كافة المتقدمين لقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1441ه- 2020م بفرصتهم في قرعة حج الجمعيات الأهلية عام 1442هـ- 2021م دون تقديم طلب جديد وذلك في ضوء القرار الصادر من المملكة العربية السعودية بتاريخ 22/6/2020 باقتصار إقامة شعيرة الحج هذا العام بأعداد محدودة من جنسيات مختلفة من داخل المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمن وسلامة الحجاج.

وقالت التضامن إن عدد المتقدمين للحج من أعضاء الجمعيات الأهلية خلال هذا العام بلغ نحو 31 ألف مواطن للفوز بـ12 ألف تأشيرة حج مخصصة هذا العام لحج الجمعيات.

من جانبه أكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة أنه سيتم دراسة موقف المتقدمين للإشراف الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية بنجاح والبالغ عددهم 669 متقدم للأشراف.