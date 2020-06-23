إغلاق مدارس في انجلترا لظهور إصابات بفيروس كورونا

أفادت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن مدارس في انجلترا أغلقت أبوابها طوال الأسبوع الجاري بسبب وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت إحدى الأكاديميات في مقاطعة جنوب يوركشاير أنها أغلقت أبوابها حتى الاثنين المقبل بعدما ثبتت إصابة أحد أفرادها بفيروس كورونا.

وذكر مجلس مدينة ليدز، بحسب (الاندبندنت)، أنه تم التأكد من إصابة حالة مصابة بفيروس كورونا في ثلاث مدارس، وتم إغلاق مدرسة ابتدائية بصورة مؤقتة.

ومن المقرر أن يمكث أطفال ومدرسو مدرسة هوفينجهام الابتدائية التي تقع شمال يوركشاير في المنزل طوال الأسبوع الجاري نظرًا لهشاشة هذا المجتمع.

وقررت مدرستان في انجلترا ألا تغلقا أبوابهما إلا للأشخاص الذين يتواجدون في دائرة المصابين بفيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إغلاق مدرسة في مدينة دونكاستر لمدة أسبوع بعدما تبين إصابة أحد مدرسيها بالفيروس. ويذكر أن طلاب المدارس الابتدائية عادوا إلى المدارس بداية الشهر الجاري بعدما مكثوا في منازلهم لأسابيع بسبب فيروس كورونا.

واقترح وزير التعليم البريطاني جافين ويليامسون أن يتم تخفيف قاعدة التباعد الاجتماعي لمسافة مترين في الفصول التي تضم 30 طالبًا للسماح بعودة كل الطلاب بحلول سبتمبر المقبل.