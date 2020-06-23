الأعلى للجامعات يوافق على افتتاح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في مطروح

أعلن رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، اليوم الثلاثاء، موافقة المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء الدراسة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة مطروح، ابتداءً من العام الجامعي المقبل 2020 /2021.

وأوضح رئيس الجامعة -في بيان- أنه بناءً على موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ اليوم الثلاثاء تصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الحادية عشر بين كليات الجامعة، مؤكدًا أنه ستبدأ الدراسة بالكلية مع بداية العام الجامعي 2020 /2021 .

وأشار إلى أن الدراسة بالكلية ستكون بنظام الساعات المعتمدة، مؤكدًا أن الكلية ستكون إضافة مميزة للجامعة، وسوف تساهم في جذب الطلاب الراغبين في دراسة العلوم المتقدمة في مجال الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بما يتوافق واحتياجات سوق العمل الإقليمية والعالمية.

وتقدم الدكتور النجار بالتهنئة الخالصة لأسرة جامعة مطروح بهذه المناسبة، متمنيًا مزيد من التقدم والرقي للجامعة.