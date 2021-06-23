وزير الاقتصاد الألماني يتوجه إلى الولايات المتحدة اليوم

يتوجه وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إلى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، ليكون أول وزير ألماني يزور الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن منصبه.

ومن المقرر أن يجري الوزير مباحثات سياسية رفيعة المستوى تستمر حتى بعد غد الجمعة، من بينها مباحثات مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، وممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، ما يعني أن محور المحادثات سيكون حول حماية المناخ والسياسة التجارية.

وكان ألتماير قد دعا منذ فترة طويلة إلى "تحالف مناخي" جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. وعادت الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ في عهد الرئيس جو بايدن.

يُذكر أنه منذ تولي الحكومة الأمريكية الجديدة في كانون ثان/يناير الماضي قيادة البلاد، حالت أزمة كورونا دون زيارات أية وزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وصار ذلك ممكنا الآن من جديد في ظل انفراجة الوضع.