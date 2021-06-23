قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه تم توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم الابتدائية مع الجانب الليبي في مجالات التدريب والاستشارات والدعم الإداري والخدمات الدولية.



وأضاف طلعت خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الثلاثاء، أنه خلال شهرين من التوقيع تحولت المذكرات الابتدائية إلى عقود متبلورة ومحددة المعالم والنطاقات، مشيرًا إلى توقيعها اليوم كتقاعد ملزم نافذ بين الشركتين اللبيبة للاتصالات والمصرية للاتصالات.



وأوضح أنه سيتم البدء في تنفيذ تلك العقود خلال الأسابيع المقبلة في مجال التدريب والتنمية البشرية وتبادل الخبرات في مجال الإدارة والمعاونة التقنية، فضلًا عن التعاون مع ليبيا في إدارة المشروعات بقطاع الاتصالات، وإنشاء مراكز بيانات عملاقة بليبيا.

