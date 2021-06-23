ميركل: جميع الوافدين من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن يخضعوا للحجر الصحي

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن المسافرين من المملكة المتحدة إلى دول من الاتحاد الأوروبي يجب أن يخضعوا للحجر الصحي أينما وصلوا، حيث توقعت وكالة مكافحة الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي أن يمثل البديل دلتا من كوفيد-19 نحو 90٪ من الحالات في الدول الأعضاء بحلول نهاية أغسطس، وفق صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وقبل قمة غدا الخميس مع قادة الاتحاد الأوروبي، قالت المستشارة الألمانية إنها تريد تنسيقًا أفضل لمكافحة انتشار النوع القابل للانتقال بدرجة كبيرة والذي ظهر بقوة في المملكة المتحدة وهو الآن مستقر في دول الاتحاد.

وقالت ميركل أمام مجلس النواب "بوندستاج": "في بلدنا، إذا أتيت من بريطانيا العظمى، فعليك الدخول في الحجر الصحي - وهذا ليس هو الحال في كل دولة أوروبية، وهذا ما أود رؤيته".

كانت ميركل قد انتقدت البرتغال في الأيام الأخيرة، حيث يُسمح بدخول السياح البريطانيين دون حجر صحي. كما تسمح الحكومة الفرنسية أيضًا للمسافرين الذين تم تطعيمهم مرتين من المملكة المتحدة بدخول البلاد دون الدخول في عزلة.

جاءت دعوة ميركل لسياسة موحدة بشأن المسافرين من المملكة المتحدة في الوقت الذي قالت الدكتور أندريا أمون، مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، إن متغير دلتا من المرجح أن ينتشر على نطاق واسع بين الشباب هذا الصيف، وحذر الأشخاص الذين يحصلون على حقنة لقاح واحدة فقط أنهم سيصبحوا في خطر.

وفي بيان قاتم في وقت تسعى فيه العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف القيود وتسهيل السفر من خلال جواز سفر كوفيد، قال عمون إنه لا يزال هناك الكثير من الأشخاص في الفئات العمرية الأكثر ضعفًا في الاتحاد الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل.

ويشير المركز الأوروبي للوقاية إلى أنه بدون الحفاظ على قيود كوفيد الحالية والتطعيم السريع، من المحتمل أن تكون هناك موجة من العدوى والوفيات والاستشفاء مماثلة لتلك التي حدثت في الخريف الماضي.

ودعت أمون الشباب الذين ربما لم يتلقوا اللقاح بشكل متكامل إلى الالتزام الصارم بقواعد التباعد الاجتماعي.

وأضافت أنه يتعين على سلطات الصحة العامة في الاتحاد الأوروبي تسريع جهود التطعيم لإنقاذ الأرواح حيث نشر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقييمه للمخاطر لمتغير دلتا.

وتشير أحدث البيانات المنشورة من المركز الأوروبي إلى أن 33.9٪ من البالغين في الاتحاد الأوروبي قد تم تطعيمهم بالكامل، وأن 57.1٪ قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل.

وقالت أمون: "متغير دلتا أكثر قابلية للانتقال من المتغيرات المتداولة الأخرى ونقدر أنه بحلول نهاية أغسطس سيمثل 90٪ من جميع فيروسات سارس-كوفيد-2 المنتشرة في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت: "لسوء الحظ، تظهر البيانات الأولية أنه يمكن أيضًا إصابة الأفراد الذين تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاحات المتاحة حاليًا. من المحتمل جدًا أن ينتشر متغير دلتا على نطاق واسع خلال فصل الصيف، لا سيما بين الأفراد الأصغر سنًا غير المستهدفين بالتطعيم".

ومضت قائلة: "لا يزال هناك الكثير من الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بعدوى كوفيد-19 الشديدة والذين نحتاج إلى حمايتهم في أسرع وقت ممكن. إلى أن تتم حماية معظم الأفراد المعرضين للخطر، نحتاج إلى الحفاظ على معدل انتشار فيروس دلتا منخفضًا من خلال الالتزام الصارم بإجراءات الصحة العامة، والتي عملت على التحكم في تأثير المتغيرات الأخرى".

واختتمت تصريحاتها قائلة: "من المهم جدًا التقدم في طرح اللقاح بوتيرة عالية جدًا. في هذه المرحلة، يصبح من الضروري إعطاء جرعة التطعيم الثانية في غضون الحد الأدنى من الفاصل الزمني المسموح به من الجرعة الأولى، لتسريع معدل حماية الأفراد المعرضين للخطر".