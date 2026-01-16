جيرونا يقترب من استعارة تير شتيجن لإنعاش مسيرته الدولية

اقترب الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن من مغادرة برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، متجهًا إلى جيرونا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في ظل تقلص فرص مشاركته الأساسية مع الفريق الكتالوني وسعيه لاستعادة الجاهزية التنافسية قبل كأس العالم المقبلة.

وبحسب ما أوردته تقارير صحفية إسبانية، فإن اعتماد المدرب فليك على خوان جارسيا في مواجهة راسينج سانتاندير بدور الـ16 من كأس ملك إسبانيا مثّل نقطة تحول حاسمة في موقف تير شتيجن، خاصة بعد إبلاغه مسبقًا بأن مشاركاته ستظل محدودة، وهو ما دفعه لتسريع قراره بالرحيل المؤقت بحثًا عن دقائق لعب منتظمة.

وتشير المعلومات إلى أن جيرونا يعمل حاليًا على إنهاء التفاصيل الأخيرة للصفقة، بدعم كامل من مدربه ميتشيل والمدير الرياضي كيكي كارسيل، مع اتفاق يقضي بتحمّل النادي جزءًا محدودًا من راتب الحارس، بينما سيتكفل برشلونة بالنصيب الأكبر حتى نهاية الموسم، لتسهيل خروجه.

ويضع تير شتيجن هدف العودة بقوة إلى حسابات منتخب ألمانيا على رأس أولوياته، خاصة في ظل تأكيدات ناجلسمان ورودي فولر على أهمية اللعب المستمر لضمان مكان أساسي في مونديال 2026، وهو ما يجده صعب التحقيق داخل برشلونة في الوقت الحالي.

ورغم امتداد عقده مع النادي الكتالوني حتى عام 2028، فإن الحارس المخضرم حصر خياراته في جيرونا فقط، مفضلًا الاستقرار الأسري والبقاء بالقرب من برشلونة، وهو عامل لعب دورًا مهمًا في حسم وجهته.

وفي حال إتمام الصفقة، سيحصل تير شتيجن على فرصة الظهور بانتظام في الليغا مع فريق يسعى لتعزيز مركز حراسة المرمى، ما يمنحه منصة مثالية لإعادة بناء مكانته الفنية محليًا ودوليًا.