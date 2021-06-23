محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة مدارس التمريض بنسبة نجاح 100%

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، النتيجة العامة للصفوف الثلاث الأول، والثاني، والثالث، لمدارس التمريض للعام الدراسي 2020- 2021 في مختلف مدارس المحافظة، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.



وأوضح محافظ بورسعيد، أن نتيجة الصفوف الثلاث لمدارس التمريض "بورسعيد، وبورفؤاد، والنصر"، جاءت بنسبة نجاح 100% لعدد 527 طالبا وطالبة.



وأكد محافظ بورسعيد، أهمية مدارس ومعاهد التمريض في تخريج كوادر بشرية مؤهلة للعمل في مجال التمريض من أجل رفع جودة الخدمات الطبية في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، مؤكدا تقديم كافة وسائل الدعم للنهوض بمدارس التمريض وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، مشيدا بالدور البطولى الذى يقوم به أفراد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وكافة العاملين بالمنظومة الصحية.