 فيديو.. القومي للبحوث الفلكية: قمر الفراولة العملاق يضيء الأرض غدا - بوابة الشروق
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فيديو.. القومي للبحوث الفلكية: قمر الفراولة العملاق يضيء الأرض غدا

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 10:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 يونيو 2021 - 10:59 ص

قال الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن ما يُسمى بـ«قمر الفراولة العملاق» سوف يضيء الأرض غدًا.

 

وأوضح شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، أن القبائل الهندية وقدماء المصريين كانوا يسمون القمر بوقت ظهوره، مشيرًا إلى إطلاق اسم «قمر الفراولة» نتيجة لحدوث هذه الظاهرة في نفس وقت ظهور الفراولة في شهر يونيو.

 

وأضاف أنه في هذه الظاهرة سوف يُرى القمر عملاق للغاية، حيث يزيد حجمه بمقدار 15% عن حجمه الطبيعية، كما سيزيد لمعانه بمقدار 30%، متابعًا: «الناس هتحس إنها ماسكة القمر بإيديها، وشايفة كل تفاصيله».

 

وأشار إلى أن هذه الظاهرة تحدث نتيجة دوران القمر حول الأرض في مدار بيضاوي، وهو ما يؤدي إلى اقترابه للغاية.

 


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