تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع الذي يصدره مصرف جيبون بنك إلى 5ر51 نقطة خلال يونيو الحالي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش نشاط القطاع.

وتعتبر قراءة المؤشر خلال الشهر الحالي الأقل منذ 4 أشهر. كما يأتي هذا التراجع، مع انخفاض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى أقل من 50 نقطة لأول مرة منذ كانون ثان/يناير الماضي، وتراجعه بأسرع وتيرة له منذ تشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي. في الوقت نفسه تراجعت وتيرة نمو الطلبيات الجديدة.

واستمر نمو التوظيف للشهر الثالث على التوالي، مع اقتراب المؤشر الفرعي للتوظيف إلى أعلى مستوى له منذ كانون ثان/يناير 2020. كما استمرت ثقة الشركات في استمرار النمو خلال الـ 12 شهرا المقبلة، وإن كان مستوى الثقة تراجع إلى أقل مستوى له منذ ثلاثة أشهر.

من ناحية أخرى أظهر مسح جيبون بنك ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات خلال الشهر الحالي إلى 2ر47 نقطة مقابل 7ر45 نقطة خلال أيار/مايو الماضي. وتراجع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات إلى 8ر47 نقطة.