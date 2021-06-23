القضاء اللبناني يخلي سبيل موقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت

وافق القضاء اللبناني، اليوم الأربعاء، على إخلاء سبيل صغار الموظفين الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم إنه "بعد إحالة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار على النيابة العامة التمييزية طلبات تخلية السبيل المقدمة من الموقوفين السبعة، في قضيه المرفأ لاتخاذ الموقف، أبدى المدعي العام العدلي القاضي غسان الخوري رأيه بالقضية".

وأشارت إلى أن القاضي رد طلبات كبار الموظفين ووافق على إخلاء سبيل صغار الموظفين والعمال في المرفأ.

يذكر أن انفجارا هز مرفأ بيروت في الرابع أغسطس 2020، نجم عن انفجار كمية من نيترات الأمونيوم، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.

ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم عن كيفية حدوث الانفجار ، لكن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أعلن في 10 مايو الماضي أن العمل في مجريات التحقيق "يجري بصمت وسرية وسرعة من دون تسرع".