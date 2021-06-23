بيتكوين ترتفع بأكثر من 14% بعد خسائر خلال تعاملات يوم أمس

عاودت العملات الرقمية ارتفاعها خلال تداولات، اليوم الأربعاء، بعد الخسائر التي مُنيت بها خلال الأيام الماضية جراء التضييق على تعدينها والذي مارسته الصين مؤخرًا.

وارتفعت عملة بيتكوين لتتعافى بعد تراجعها، أمس الثلاثاء، دون مستوى 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ يناير، ما أثار مخاوف بأن العملة قد تشهد المزيد من التراجع.

وسجلت العملة الرقمية الأشهر ارتفاعًا بنسبة 14.73% إلى 14150 دولارًا، وفقًا لبيانات "كوين ديسك"، بعدما انخفضت خلال تعاملات أمس إلى 28824 دولارًا.

وفقدت البيتكوين أكثر من 50% من قيمتها منذ مستواها المرتفع المسجل في منتصف أبريل عند حوالي 65 ألف دولار.

وصعدت الإيثيريوم بنسبة 11.45% لتسجل 2009 دولارات، كما ارتفعت عملة "إكس آر بي" بنسبة 19.49% إلى 0.643 دولار.