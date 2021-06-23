الشرطة التركية تعتقل 32 مشتبها بالانتماء لداعش

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قامت الشرطة التركية، فجر اليوم الأربعاء، بتوقيف 32 مشتبها بانتمائهم لتنظيم داعش، وذلك في عملية أمنية مركزها مدينة إسطنبول، وشملت ولايتين أخريين.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن فرق شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول، وولايتي آيدين (غرب)، وسيواس (شمال) نفذت عملية أمنية متزامنة لإلقاء القبض على مشتبه بهم بالانضمام للتنظيم.

ولفتت إلى أن الفرق شنت حملة مداهمات متزامنة على 39 عنوانا بإسطنبول وآيدين وسيواس.

وأشارت إلى أن العملية التي جرت بإسناد من القوات الخاصة، أسفرت عن توقيف 32 شخصا من المشتبه بهم، فضلا عن مصادرة وثائق تنظيمه ومواد رقمية.

وعقب ذلك تم اقتياد الموقوفين لمديريات الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

ومن بين الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.