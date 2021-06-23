افتتاح 24 مشروعًا بمدن جنوب سيناء في احتفالات المحافظة بذكرى ثورة 30 يونيو

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماع المتابعة الدوري بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، لاستعراض أهم المشروعات التي سيجرى افتتاحها في ذكري ثورة 30 يونيه، خلال الفترة المقبلة، بحضور اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلس النواب ورؤساء المدن، ومديري الإدارات بالديوان العام، وبعض مديري المديريات المعنيين.

وهنأ المحافظ جميع الحضور بمناسبة قرب حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022، وإعتماداتها المالية .

ووجه المحافظ بسرعة البدء في اتخاذ إجراءات الطرح، لسرعة البدء في تنفيذ المشروعات الواردة بالخطة.

كما استعرض المحافظ الاستعدادات اللازمة نحو موقف الإعداد والتجهيز لاحتفالية افتتاح مقصد العائلة، والمقرر افتتاحه الأحد المقبل بمدينة طور سيناء.

وقال المحافظ إنه سيجرى دعوة عدد كبير من الشخصيات العامة والمشايخ وممثلين عن الأزهر والكنيسة، ومواطني وزوار مدينة الطور، لحضور فعاليات الافتتاح والحفل الفني التي سيقام مقام في هذه المناسبة.

وأكد المحافظ أنه من المقرر أن يجري افتتاح 24 مشروعًا خلال احتفالات30 يونيو، بكافة مدن المحافظة، بواقع مشروعين بمدينة رأس سدر، ومشروعين بمدينة أبوزنيمة، و4 مشروعات بمدينة أبورديس، ومشروع بمدينة سانت كاترين، و مشروعات بمدينة طور سيناء، ومشروع بمدينة دهب، و 6 مشروعات بمدينة نويبع، هذا بخلاف مشروعات مدينة شرم الشيخ.

وكرم المحافظ المهندس محمد عبد الجليل، مدير كهرباء مدينة أبورديس، لجهوده في قطاع الكهرباء خلال فترة السيول التي مرت بها المدينة في مارس 2020 .