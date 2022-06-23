لافروف يدعو في طهران إلى إحراز تقدم في الاتفاق النووي الإيراني

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في طهران، اليوم الخميس، إلى استمرار المحادثات بشأن المفاوضات المتعثرة التي تتعلق بالعودة إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية لعام 2015.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن لافروف قوله في العاصمة الإيرانية، إن موسكو ستسعى إلى "استعادة (اتفاق 2015) بشكلها الأصلي، دون استثناءات أو إضافات"، مشيرا إلى أنه يتعين رفع جميع العقوبات التي تشكل انتهاكا للاتفاق.

يشار إلى أن المفاوضات بين إيران والطرف الآخر في الاتفاق (الصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا وأمريكا) متعثرة منذ مارس الماضي.

ويشكل وضع الحرس الثوري الإيراني نقطة خلاف جوهرية بين الحكومة الإيرانية والولايات المتحدة، حيث تصنفه واشنطن منظمة إرهابية.

وأشاد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، خلال لقائه مع لافروف، بدور روسيا في المفاوضات، واصفا إياه بأنه "إيجابي وبناء".

وقال عبداللهيان: "نشكر روسيا على دعمها للموقف الإيراني في مفاوضات الاتفاق النووي، والتي نحرص على استمرارها في المستقبل القريب".

كان لافروف وصل إلى طهران مساء أمس الأربعاء، في زيارة تلبية لدعوة من نظيره الإيراني عبداللهيان، حيث التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وهذه أول زيارة يقوم بها لافروف إلى إيران في ظل الحكومة الإيرانية الحالية، ومن المقرر أن يبحث مع المسؤولين الإيرانيين خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين قضايا الاتفاق النووي والوضع في أوكرانيا وسوريا وأفغانستان، وتعزيز التعاون التجاري والطاقة وكذلك توسيع التعاون مع منطقة أوراسيا والقوقاز.

وهذه ثاني زيارة يقوم بها مسؤول روسي رفيع المستوى للجمهورية الإسلامية هذا العام، بعدما زارها في مايو الماضي نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي منتصف عام 2018، وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.