الكرملين: انخفاض تدفق الغاز عبر السيل الشمالي يعود لسبب تقني

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "كرملين"، دميتري بيسكوف، إن الانخفاض المؤقت لتدفق الغاز عبر "السيل الشمالي" يعود لسبب تقني ولا وجود لأي سبب آخر.

وأكد المتحدث الروسي، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم، اليوم الخميس، أن روسيا تفي بصرامة بالتزاماتها تجاه شركائها الأوروبيين، مشددا على أن روسيا بلد موثوق به، وهي تزود أوروبا بالطاقة منذ سنوات عديدة وأنها "حريصة على هذه السمعة".

وقال: "نظراؤنا الألمان يدركون جيدا جميع الدورات التكنولوجية لخدمة خط أنابيب الغاز، وموسكو تعمل بهذه الطريقة منذ سنوات عديدة، ومن الغريب جر السياسة إلى كل شيء".

كان بيسكوف، قد أوضح في وقت سابق، أن خفض إمدادات الغاز لعدد من الدول الأوروبية يرجع إلى صيانة توربينات "سيمنز" التي كانت تستخدم لنقل الغاز عبر أنابيب "السيل الشمالي"، مؤكدا أنه لا يوجد شيء مقصود من الجانب الروسي.